Inwoners Zeewolde kunnen meedenken over laadpalen in eigen buurt

Inwoners van Zeewolde kunnen en mogen meedenken over de plek van een laadpaal in hun eigen buurt. Via de website van de gemeente kunnen inwoners op een portaal komen met een plattegrond waar op een laadpaal gereageerd kan worden.

In het gemeentehuis liggen ook plattegronden met locaties waar de nieuwe laadpalen zijn gepland. Door het maken van een afspraak kunnen inwoners de plattegronden op het gemeentehuis bekijken. Is de locatie van de laadpaal door de gemeente goed gekozen, dan is er niks aan de hand. Is er iets over het hoofd gezien, dan kunnen inwoners een reactie geven.

In Zeewolde staan al meer dan dertig openbare laadpalen voor elektrische auto’s. Maar daar blijft het niet bij, want er is een toename van aanvragen. Om hierop in te kunnen spelen, is in kaart gebracht welke locaties mogelijk geschikt zijn. Daarbij is met van alles rekening gehouden, zoals spreiding, mogelijkheden voor bekabeling, zichtbaarheid en bereikbaarheid.

Elektrisch rijden

De gemeente wil inwoners stimuleren om over te stappen op elektrisch rijden. ‘Wilt u in de toekomst een elektrische auto kopen, dan is al bekend waar de laadpaal komt als u die aanvraagt. Voor deze toekomstige laadpalen wordt een verkeersbesluit genomen’, aldus de gemeente. Het voordeel is dat een laadpaal daardoor sneller geplaatst kan worden. Op de nieuwe laadpalenkaart is te zien waar openbare laadpalen gepland zijn. Deze worden pas geplaatst als er een aanvraag voor binnenkomst is bij de gemeente.

Op de site zeewolde.nl/laadpalen staat meer informatie en wordt verwezen naar de link naar het portaal.