Is Zeewolde aantrekkelijk voor toeristen? Op naar ‘Playa del Marwolde’

Helma Lodders uit Zeewolde reageert op veelbeke­ken lofzang bij Even tot Hier: ‘Hilarisch en geweldig’

2 mei Ze zat elf jaar voor de VVD in de Tweede Kamer en werkte intensief samen met Pieter Omtzigt in de toeslagenaffaire. Nu ze uit Den Haag is vertrokken krijgt Helma Lodders uit Zeewolde de credits voor haar werk. Rond de 2 miljoen mensen zagen zaterdagavond hoe presentatoren Niels van der Laan en Jeroen Woe in het programma Even tot Hier een ode aan haar brachten.