Jari (21) uit Zeewolde chanteerde minderjarige jongens met naaktfoto’s en moet cel in

Van Z. bekende twee weken terug ter zitting dat hij de fout in was gegaan. Aanleiding was een relatie die uitging op zijn vijftiende en een moeilijke thuissituatie met een verslaafde vader. Om de stress te ontvluchten, zocht hij online contact met jongens. ,,Toen ik me voordeed als meisje, kreeg ik veel meer chatberichten.’’

En dus besloot hij de jongens - van tussen de 12 en 15 jaar oud - voor de gek te houden. Zelf was Van Z. toen 19 jaar. In de gesprekken verleidde hij hen om een naaktfoto van zichzelf te sturen. Daarmee dwong hij vervolgens nieuwe pikante kiekjes van hen af. Als ze dat niet deden, zou hij de eerdere foto online publiceren of rondsturen aan familie en vrienden van de slachtoffers.

Verslaving

Het werd bijna een verslaving, vertelde Van Z. ter zitting. ,,Het ging zo makkelijk, ik bleef maar doorgaan.’’ Vermoedelijk maakte hij veel meer slachtoffers, dan hem nu zijn ten laste gelegd.

Toen hij werd gepakt, was hij eigenlijk wel opgelucht. ,,Ik denk dat ik anders gewoon was doorgegaan hiermee. Het gaf me namelijk een gevoel van macht en controle op de momenten dat er thuis veel ruzie was en ik daar niet mee om kon gaan. Dat vond ik fijn.’’

Maar inmiddels denkt hij daar heel anders over. ,,In het begin had ik oogkleppen op. Ik realiseerde me helemaal niet wat ik die jongens hiermee aandeed. Nu wel. Ik schaam me, wat als een van hen zelfmoord had gepleegd door mijn handelen?’’

Ziekelijke stoornis

De rechtbank rekent het de Zeewoldenaar zwaar aan dat hij alleen oog heeft gehad voor zijn eigen behoeften en geen moment heeft nagedacht over de gevolgen voor zijn slachtoffers. Deskundigen concludeerden dat hij een ziekelijke stoornis heeft en een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. Mede daarom is hij verminderd toerekeningsvatbaar voor de dingen die hij heeft gedaan.

Toch vindt de rechtbank, gelet op de ernst van de feiten, naast tbs met voorwaarden een gevangenisstraf op zijn plaats. Maar dan wel gelijk aan zijn voorarrest, omdat een behandeling voor hem veel belangrijker is.

Precies zoals de officier van justitie twee weken terug ook aangaf: ‘Ik wil dat hij behandeld wordt, zodat hij een kans heeft om weer terug te keren in de maatschappij. Hij kan zich ontwikkelen tot pedofiel, maar hopelijk is dat tij met de juiste hulp te keren.’