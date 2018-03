Jeugdraad daagt politiek uit om Zeewolde kleurrijker te maken

Het mag allemaal best wat kleurrijker in Zeewolde. De huizen een gedurfd kleurtje en de saaie, grijze prullenbakken moeten knalkeuren krijgen. En als extraatje: er moeten lampjes in die prullenbakken. Dan zijn ze beter zichtbaar en zijn mensen sneller geneigd hier hun afval in te gooien.

Het is één van de ideeën van de Jeugdraad Zeewolde. Gisteravond gingen de jeugdraadsleden in de Open Haven in debat met de lijsttrekkers van de acht partijen die op 21 maart deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. Doel één: volwassen politici goed laten luisteren naar de ideeën van de jeugd. Tweede doel: de jeugd betrekken bij de lokale politiek.

Laadpalen

Opvallend is de aandacht voor duurzaamheid. De jeugdraad vindt dat er meer elektrische laadpalen in het dorp moeten komen. En de gemeente moet subsidies of leningen verstrekken voor het plaatsen van zonnepanelen. Cees Steijger van Zeewolde Liberaal opperde om in het openbaar vervoer 'die vieze stinkbussen' te vervangen door elektrische. Het voorstel kon op veel bijval rekenen van de jeugd.

Drie thema's passeerden gisteravond de revue: wonen, recreatie en duurzaamheid.

Plan voor museum

In het kader van recreatie zagen de leden van de jeugdraad wel wat in de oprichting van een museum. Bijvoorbeeld in de oude brandweerkazerne. In dat museum moet dan ook ruimte zijn voor kunst gemaakt door de kinderen van het dorp. ,,En je kunt in een museum ook proefjes gaan doen", zo riep een jeugdraadslid.

Een mooi aangeklede speeltuin stond ook hoog op de lijst van de jeugdraad. Op de vraag of daar dan ook fitnesstoestellen voor volwassenen mogen komen, luidde het antwoord van Tjaden: ,,Nou, misschien een paar toestellen op een centraal punt. Niet teveel, anders lopen de sportscholen leeg. En we moeten niet te veel ouderen in de speeltuin hebben."

Boomhutten

Boomhutten op het Tulpeiland, waterfietsen voor de toeristen, een gezamenlijke afwasmachine en een tuinhok met gereedschap midden in de wijk zodat iedereen er gebruik van kan maken: kortom, creatieve suggesties in overvloed.

Volgende week gaan de lijsttrekkers in debat en moet blijken of zij de ideeën van de Jeugdraad serieus nemen.

Basisscholen