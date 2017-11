Julia krijgt alle stoelen om bij 'The Voice' en moet dan kiezen

Moest het Waylon of Anouk worden? Julia van Bergen uit Zeewolde werd als deelneemster aan The Voice of Holland voor het blok gezet. De pas 18-jarige Julia was vorige week te zien in The Blind Auditions en met succes want alle vier de coaches wilden haar in hun team. ,,Ik vind het nu heel erg leuk dat iedereen het weet."

Na een berg aan complimenten te hebben gekregen van alle vier de coaches, koos ze uiteindelijk voor Team Waylon. Haar keuze viel op hem omdat ze zijn muziek heel tof vindt en omdat het haar aanspreekt. ,,Hij kan hard en streng zijn maar ook heel lief", lacht Julia. Maar ze twijfelde tussen Waylon en Anouk. ,,Maar ik was een beetje bang voor Anouk, omdat ze heel hard en streng kan zijn. Al valt dat dit seizoen wel mee."

Reden van deelname

Julia van Bergen won in 2014 het Junior Songfestival en wist dus al wat winnen betekent. Toch besloot de jonge zangeres mee te doen aan een andere talentenjacht. ,,Ik heb er bewust een tijdje uit gelegen. Na de mavo wilde ik ook nog mijn havo afronden. Samen met mijn management hebben we plannen gemaakt. Het leek ons beiden leuk als ik mee zou doen aan The Voice of Holland. Maar de keus van deelname heb ik wel zelf gemaakt. Als ik het niet wilde, hadden we het ook niet gedaan. Ik wilde het zelf vooral heel graag. En je bent toch benieuwd hoe het is om mee te doen. Verder wilde ik graag de reactie van de coaches weten."

Reacties

Ze kon op veel reacties rekenen. ,,Ik werd zelfs in het dorp gefeliciteerd door mensen die ik niet eens ken, haha. Ik heb ook veel leuke en lieve berichtjes van mensen gehad. Naast alle felicitaties zijn er nu al een hoop nieuwe volgers bij op Instagram." Na haar deelname en winst op Malta in 2014 was ze al wat populairder gezien haar 102.000 volgers op Instagram en ruim 28.000 abonnees op YouTube. Maar door deelname aan The Voice valt te verwachten dat deze achterban in rap tempo groeit. Op reacties van bekend Nederland kon ze zelfs rekenen. Giel de Winter, bekend van StukTV, stuurde haar een berichtje met felicitaties.

Hoe zit het met de concurrentie? ,,De concurrentie is heel groot, echt bizar. Als je ziet wat de andere kunnen en welke noten zij kunnen halen."

Stap hogerop

Deelname aan de talentenjacht is voor Julia een prima volgende zet in haar loopbaan. ,,Ja dit is voor mij de ideale stap hogerop. Met mijn management hebben we plannen liggen. Maar je merkt na één auditie al dat er zoveel op je afkomt. Je bereikt op deze manier een veel groter publiek. Ik doe mee voor de ervaring en omdat ik veel dingen wil leren."