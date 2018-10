Julian, Thomas en Brent halen met gamen 1250 euro op voor het goede doel

Drie 14-jarige leerlingen van het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo, hebben in hun herfstvakantie 24 uur lang gegamed voor hun maatschappelijke stage. Met hun game-marathon haalden Julian Vastenhouw, Thomas van Middendorp en Brent Hoeve, 1250 euro op voor het Ronald McDonald Kinderfonds.

De game-marathon vond plaats bij Julian thuis, in Zeewolde. We spraken hem.

Hoe is dit idee ontstaan?

,,Voor onze maatschappelijke stage wilden we niet iedere week vijf uur koffie drinken met oudere mensen, maar in een keer 30 uur maken voor een goed doel. Mijn ouders hebben een keer 24 uur gefietst voor het Ronald McDonald Kinderfonds en ik wilde ook iets voor zieke kinderen doen. We bedachten de challenge om 24 uur te gamen, en dat is goedgekeurd door onze school.

Met wie heb je dit gedaan?

,,Thomas en Brent (uit Harderwijk, red.) zaten vorig jaar bij mij in de klas en nu we in het derde jaar van het vmbo zitten, hebben we allemaal een andere kant gekozen: Thomas groen, Brent zorg en ik economie. Als hobby gamen we in het weekend met elkaar.''

Hoe hebben jullie het geldbedrag opgehaald?

,,We zijn langs winkels gegaan met posters en hebben familie en vrienden gevraagd om te sponsoren. Daar is 1250 euro vandaan gekomen. Van supermarkt Coop kregen we eten en drinken en we kregen emballagebonnen van de Albert Heijn.”

Hoe zagen die 24 uur eruit?

,,In de huiskamer stonden monitoren, Playstations 4 en camera's om via YouTube een livestream uit te zenden. We zijn donderdag om 11.00 uur begonnen en hebben verschillende games gedaan: FIFA19, Call of Duty 4, GTA 5, Fortnite en Rocket League. Niet slapen was het doel. We hadden eetpauzes en soms moesten we even naar buiten. Plaspauzes mochten tussendoor.”

Hoe hebben jullie het volgehouden?

,,Vooral door veel eten en drinken en door te zetten. Soms even muziek luisteren. Als je moe was: even naar buiten een rondje rennen, dan was je weer fris. Toen het afgelopen was hebben we met toeters en bellen een klein feestje gevierd omdat we het gehaald hebben.

Hoe kijk je er op terug?