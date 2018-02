Justitie: Verdachte moord Anne Faber moet eerdere straf volledig uitzitten

Omniumschool ziet met andere aanpak heil in krimpmarkt van leerlingen

22 februari De gemeenteraad van Zeewolde zag er niets in, maar onderwijsminister Arie Slob denkt daar anders over. Er zijn volgens hem wel degelijk kansen voor een nieuwe school en hij wil dat de gemeente die ook biedt. De Stichting Omniumscholen is blij. Volgens voorzitter Dorien Kok uit Huizen ligt het voor de hand dat in 2019 haar nieuwe school start waarbij het reguliere schoolsysteem wordt losgelaten en 'puur naar de behoeftes en talenten van het kind wordt gekeken'.