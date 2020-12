KAART | Ook in Oost-Nederland minder positieve coronatests, slechte score Zeewolde valt op

In totaal zijn er in Nederland over de afgelopen 24 uur in totaal 11.212 nieuwe besmettingen van het coronavirus geconstateerd door het RIVM. Dat zijn er 1834 minder dan gisteren. Ook in Oost-Nederland zijn er minder besmettingen en is het aantal gemeenten dat rood kleurt op de kaart gedaald. Vooral de daling in Noord- en Oost-Gelderland valt op.

Want op de Veluwe en in de Achterhoek zijn vandaag 527 positief geteste mensen gemeld. Dat is fors minder dan de 718 van de dag ervoor. Ook in de Veiligheidsregio's IJsselland en Flevoland is het aantal besmettingen gedaald. In IJsselland van 284 naar 247. En in Flevoland van 393 naar 370.

West-Veluwe

Toch zijn er ook gemeenten waar relatief veel besmettingen zijn geconstateerd. De gemeente in Oost-Nederland die per 100.000 inwoners vandaag het slechtst scoort is Zeewolde, met 198 positieve tests per 100.000 inwoners. Ook Nijkerk, Putten, Ermelo en Oldebroek hebben omgerekend meer dan honderd positieve uitslagen. Veel van deze gemeenten liggen op de westflank van de Veluwe. In Zeewolde gaat het in absolute aantallen overigens om 45 besmettingen.

Is er ook goed nieuws? De gemeente die het minst donker kleurt op de kaart in deze regio is Zwolle. De hoofdstad van Overijssel heeft per 100.000 inwoners 24 positieve tests. Lelystad kleurt vandaag wel weer rood op de kaart. Apeldoorn en Deventer zitten daar tussenin, met oranje.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Lockdown

Het is deze maandag exact een week geleden dat premier Mark Rutte in een toespraak uitlegde dat het land in een lockdown zou gaan, tot en met 19 januari. Onder andere niet-essentiële winkels en scholen gingen daardoor dicht. Zeven dagen geleden waren er zo'n 9.000 besmettingen per dag, nu ligt dat cijfer met ruim 11.000 dus nog fors hoger. Toch is het aantal besmettingen van vandaag het laagste aantal in vijf dagen.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Landelijk

Uit de gemeente Amsterdam kwamen de meeste meldingen van nieuwe coronabesmettingen binnen, namelijk 343. Daarna volgen Den Haag (291), Rotterdam (269) en Almere (191).

Het aantal nieuwe corona-opnames bedraagt 205 in de kliniek en 37 op de ic’s, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Het totaal aantal opgenomen Covid-19-patiënten bedraagt 2.162, dat zijn er 49 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 1.576 op de reguliere afdelingen, 43 meer dan gisteren. Op de ic’s liggen 586 coronapatiënten. Dat zijn er zes meer dan de dag ervoor.

Sterfgeval Noord- en Oost-Gelderland

Tussen zondag- en maandagmorgen nam het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen met 31 toe (waarvan één persoon uit Noord- en Oost-Gelderland), tegen 32 een dag eerder. Deze cijfers komen soms met wat vertraging binnen en zijn niet allemaal van de afgelopen 24 uur.