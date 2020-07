Kampeerterrein RCN Zeewolde staat voor het eerst in dertig jaar vol

Bij de receptie aan de ingang van het park staat een wachtrij van mensen die willen inchecken. Nou is dat vrij normaal in het hoogseizoen bij een camping, maar bij RCN Zeewolde is het deze zomer toch wel een behoorlijk stuk drukker dan anders. ,,Het wordt een winstgevend jaar,’’ constateert parkmanager Sleurink optimistisch. ,,Natuurlijk moet er geen tweede coronagolf komen in juli of augustus, maar anders zijn we tevreden en boeken we een positief jaar.’’