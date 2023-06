Kans op overwegend bewolkt in Zeewolde vanochtend

Bert moest 5000 euro meebetalen aan geluids­scherm, maar er ontbreekt een stukje: ‘Overlast is erger dan ooit’

Alle huiseigenaren op Park Onze Woudstee in Hierden moesten 5000 euro neertellen voor een geluidsscherm. Maar nu dat er staat, blijkt het niet goed te werken, verzucht bewoner Bert van Burgsteden. Er is een gat gelaten in de meterslange wand, waar het lawaai van spoorlijn en snelweg alsnog doorheen beukt. ,,Het is erger dan ooit.’’