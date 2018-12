Kant-en-klare huizen uit fabriek in Zeewolde tegen woningnood

Kerktoren niet langer heilig als blikvanger van het dorp: ‘Een heel lastig dilemma’

8 december Hoe lang is de kerktoren nog het hoogste punt van het dorp? In de strijd tegen woningnood schieten diverse gemeenten de lucht in. In Ermelo stuit zo’n hoogbouwplan op verzet van de buurt en dat thema gaat in meer dorpen spelen, voorspellen deskundigen. ,,Hoogbouw is straks de enige oplossing. Ja, ook in dorpen.’’ Of zijn torenhoge flats slechts prestige-objecten?