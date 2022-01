Kastje met gratis boodschappen in Zeewolde blijft leeg na vernielingen: ‘Ik vond het op straat of in de bosjes’

,,Meerdere keren zijn er spullen opengemaakt en in de straat op de grond of in de bosjes gegooid’’, beschrijft Visser wat haar is overkomen. ,,De afgelopen vier maanden is dit veelvuldig gebeurd. Ongeveer twee keer per week vond ik een deel van de inhoud van het kastje op straat of in de bosjes. Lege en volle verpakkingen en onder andere een dvd die los op straat was gegooid.”