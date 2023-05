Kerk Open Haven mogelijk thuisbasis voor welzijnswerk Zeewolde

Auto eindigt in bomen na aanrijding Harderwijk, één gewonde

Bij een aanrijding in Harderwijk is een auto woensdagochtend behoorlijk spectaculair terechtgekomen, namelijk hangend tegen de bomen en struiken in de berm naast de weg. Het voorval vond rond negen uur plaats op de Leuvenumseweg (N302), ter hoogte van sportpark De Strokel.