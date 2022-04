Kinderen uit Oekraïne kunnen in Zeewolde naar school

Datacenter op losse schroeven: wat betekent de time-out van Meta in Zeewolde?

Het datacenter in Zeewolde staat plotseling op losse schroeven. Na de weerstand in het dorp zelf en in Den Haag tegen de plannen van Meta/Facebook om een hyperscale datacenter in de polder te bouwen, drukt het bedrijf van Mark Zuckerberg nu zelf op de pauzeknop. Dat past niet echt bij deze wereldspeler.

29 maart