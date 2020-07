Kinderopvang smacht naar nieuwe Stint, besluit minister nog onbekend

VIDEO Jochem (18) uit Zeewolde praat niet meer na stoeipar­tij en moet voor behande­ling naar VS

5 juli Jochem de Ruijter (18) uit Zeewolde kreeg een jaar geleden een herseninfarct na een stoeipartij. Zijn moeder hekelt de rol die het Deltion College en de Ambulancedienst IJsselland een dag later speelden. Lichtpunt: via crowdfunding heeft de familie in een paar dagen tijd 25.000 euro opgehaald voor een behandeling in de Verenigde Staten om Jochems spraakvermogen te laten herstellen.