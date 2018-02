Klanken die nog niet bestonden

Het leven van instrumentenbouwer en kunstenaar Rob van den Broek (64) is even wonderlijk als de muziekinstrumenten die hij maakt. Instrumenten die niet eerder bestonden. Ze maken klanken die nooit eerder gehoord werden. Nu hij de pensioenleeftijd nadert staat Rob op het punt van zijn internationale doorbraak. Tijd voor een expositie in zijn woonplaats Zeewolde. Hij vertelt zijn verhaal.

,,Ik ben nu bijna 65 jaar en ik heb het gevoel dat het nu allemaal begint. Je bent nooit te oud om nieuwe dingen uit te vinden, ik probeer dat nog elke dag te doen. Niets is mooier dan nieuwe dingen ontdekken. Net zo lang zoeken tot je het vindt.

Serieuze baan

Handig ben ik altijd al wel geweest en creatief ook. Toen ik vijftien jaar was, maakte ik al zelf bureau en sieraden. Maar kunstenaar worden zat er niet in, mijn ouders vonden dat ik een serieuze baan moest hebben. Dus ging ik naar de sociale academie en kwam ik te werken bij ABN/Amro als hoofd personeelszaken. Dat heb ik lang gedaan, totdat ik een auto-ongeluk kreeg en een half jaar moest revalideren. Ik was mijn kortetermijngeheugen kwijt, had concentratieproblemen, was snel moe en tijdens vergaderingen ontstond er kortsluiting in mijn hoofd. Ik kon mijn werk niet meer doen, daardoor raakte ik in een diepe depressie, een identiteitscrisis. Ik dacht: wie ben ik, wat kan ik nog? Op mijn veertigste besloot ik cello te gaan spelen. Waarom zou je daar te oud voor zijn als je 40 jaar bent? Ik hoef toch geen virtuoos te worden?

Ik besloot meubels te gaan maken. Dat deed ik vroeger ook al graag, een kast in elkaar zetten. Op een dag vroeg een notaris mijn mening over de inrichting van zijn kantoor. Ik zei: 'ik zou om te begonnen meer licht naar binnen halen'. Daar was hij zo door geraakt dat hij me een opdracht gaf: 'ga je gang, richt jij het kantoor in'. Het was mijn eerste opdracht. Hij gaf me vertrouwen. Ik ben lampen gaan maken, wat ik nog nooit had gedaan. Gewoon doen en uitproberen is de beste leerschool.

Onder hoogspanning

Omdat ik vaak concerten bezoek sprak ik met een gezelschap dat een musical had gemaakt. Ik ontwierp een decor en de regisseur nam me in dienst. Voordat ik het wist was ik decorbouwer. Soms had ik maar één dag de tijd. 's Ochtends arriveren, 's avonds moest het decor er staan. Onder hoogspanning functioneer ik goed. In 1998 ben ik muziekinstrumenten gaan bouwen. Mijn eerste instrument was een 3-snarige rebec (strijkinstrument,red.), een soort luit. Binnen zes weken had ik hem af. Daarna wilde ik een cello bouwen. Terwijl ik er aan werkte dacht ik: waarom moet een cello eigenlijk zijn karakteristieke vorm hebben? Dat is nergens voor nodig. Hij klinkt net zo goed als je de vorm verandert. Maar de klassieke muziekwereld is erg traditioneel. Ik heb een keer een violist gesproken die met een rode viool wilde spelen. Dat mocht niet van de dirigent.

Zo ben ik dus niet. Als je nooit iets geks probeert, is de kans uitgesloten dat je ontdekkingen doet. Ik zoek nieuwe dingen. Daarom zien mijn muziekinstrumenten er anders uit. Natuurlijk klinkt een Stradivariusviool perfect, maar ik hoef geen Stradivarius te zijn. Vormvoorschriften zijn onzin, ik zoek nieuwe vormen en nieuwe geluiden. Ik maak een harp-cello in de vorm van een pauw met een dikke buik. Door de ronde klankkast ontstaan er mogelijkheden die andere instrumenten niet hebben. Ik maak instrumenten met houten slabakken van Ikea of met houten pindabakjes. Ik heb een instrument gemaakt met glazen pipetten. Ze geven een minimale repeterende klank, zoals in de muziek van Philip Glass.

Internationale aandacht

Omdat mijn instrumenten geluiden maken die afwijken, zijn er musici die er een compositie voor hebben geschreven. Zo ontstaat er nieuwe muziek. Maartje van Weegen kwam in mijn huis een radiouitzending maken. Er is nationaal en internationaal aandacht voor mijn instrumenten. Ik word gevraagd door internationale muziekfestivals. Vorig jaar was ik in Arhus in Denemarken, dat toen de culturele hoofdstad van Europa was. Ik ben op Oerol geweest, binnenkort ben ik in Muziekgebouw aan 't IJ met een expositie tijdens de Cello Biënnale. Het gaat goed. Mijn leven lijkt nu pas echt te beginnen. Dat komt omdat ik vrij ben, niet gebonden aan conventies. Die vrijheid geeft energie, er ontstaan nieuwe geluiden.''