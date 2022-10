Kogelgaten in slaapkamerraam van woning in Zeewolde: bewoners waren thuis

Een woning in Zeewolde is vannacht beschoten. De kogels sloegen in de voordeur en het slaapkamerraam. De bewoners waren op dat moment thuis maar er raakte niemand gewond, zo meldt de politie.

Rond 1.30 uur ontving de politie een melding over schoten bij de woning. Agenten die poolshoogte gingen nemen vonden op straat meerdere hulzen. In het slaapkamerraam van de woning zijn inslagen zichtbaar, ook in de voordeur zit een kogelgat. Op het moment dat het vuur werd geopend, waren er volgens de politie meerdere personen in het huis aanwezig. Zij worden op dit moment gehoord op het bureau.

Het is onduidelijk waarom of door wie er op de woning is geschoten. Een bewoner die een paar huizen verderop woont heeft 's nachts wel vier knallen gehoord, maar dacht dat het om vuurwerk ging.

Het eerste nachtelijke onderzoek door de politie leverde geen duidelijkheid op. Het politieonderzoek dat vandaag heeft plaatsgevonden is inmiddels afgerond. Omwonenden zijn gevraagd of zij misschien iets hebben gezien. Ook worden eventueel aanwezige camerabeelden bekeken.

Wie in de omgeving een dashcam of deurbelcamera heeft wordt gevraagd contact op te nemen en eventuele beelden beschikbaar te stellen. De politie is ook op zoek naar getuigen die rond het tijdstip van schietincident mogelijk iets of iemand hebben gezien.

Volledig scherm Ook in de voordeur is een kogelgat te zien. © Arjen ten Cate