Kritiek op Facebook voor bouwen eigen elektriciteitsstation in Zeewolde: kunnen rijken nu voorrang op net kopen?

GGD in Flevoland verhoogt testcapaci­teit door hulp van militairen

De GGD in Flevoland krijgt de komende tijd hulp van militairen bij het afnemen van coronatesten bij inwoners. Door de hulp van defensie kan de GGD per dag meer testen afnemen. ,,Op dit moment willen ook in Flevoland veel mensen zekerheid over klachten die zij hebben”, meldt de GGD.

2 december