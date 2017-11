Laatste eerbetoon aan Anne Faber

De bloemenzee ter nagedachtenis van Anne Faber bij het Vlindermonument in Zeewolde wordt vandaag weggehaald. Scholieren en vriendinnen Elka (13), Aura (14) en Annabel (13) stonden daarom gisteren nog even stil bij de gruwelijk misdaad die het dorp schokte. 'Ons leven is de afgelopen tijd best overhoop gehaald'.

"Ik snap 't wel dat ze het weg halen hoor", zegt Elka zacht. "Je kunt het niet altijd laten liggen. Maar toch geeft het me een naar gevoel. Alsof het vanaf nu oké is om haar te vergeten ofzo...."

De afgelopen periode brachten tientallen, zo niet honderden Zeewoldenaren een bezoekje aan het Vlindermonument dat door de gemeente is neergezet ter nagedachtenis van vijf dorpsgenoten die in 2004 omkwamen bij een verkeersongeluk. "Ontworpen door mijn nicht", weet Aura. "Die was bevriend met die groep." Maar ook na die tijd is het monument bij de skatebaan de centrale plaats waar mensen bloemen leggen als ze een schokkende gebeurtenis willen gedenken. Voor Anne liggen er naast heel veel bloemen, ook teddyberen en gedichten in de licht druipende regen.

Een beetje bedremmeld staan de drie dames er omheen. Waarom ze deze op weg naar school dag zijn afgestapt om te kijken weten ze zelf eigenlijk ook niet. "Een soort eerbetoon, een gebaar van respect", vermoedt Annabel.

Grote impact

Wat ze wel heel goed weten, is hoeveel impact de moord op de Utrechtse Anne Faber - die na een dagenlange zoektocht werd gevonden in een bos bij Zeewolde - heeft gehad op hun jonge levens. In elk geval op de korte termijn. "Het is heel erg dat dit is gebeurd. In zo'n klein dorp als Zeewolde...", begint Annabel. "De dagen erna werd over bijna niks anders gesproken. Onderling, op school, maar ook thuis", vult vriendin Elka aan. "Dat ging natuurlijk over hoe afschuwelijk dit is, maar ook over onze eigen veiligheid. Veel meer dan eerst zijn onze ouders daar ook mee bezig. 's Avonds alleen over straat ergens naar toe is echt uitgesloten nu."

Aura: "En we zijn er zelf ook wel angstiger van geworden. Daar hebben we het op school over gehad; hoeveel kwetsbaarder meiden zijn dan jongens."

Permanent monument