Landelijke politiek zet rem op datacenter in Zeewolde: halen nieuwe wensen al gemaakte afspraken in?

Poll GroenLinks in Flevoland doet oproep: ‘Stel besluit over datacenter Zeewolde uit’

De gemeenteraad van Zeewolde moet het besluit over de komst van het grote datacenter van het moederbedrijf van Facebook uitstellen. Die oproep doen de GroenLinks-afdelingen in Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Almere en de Provinciale Staten van Flevoland in aanloop naar de stemming van vanavond over het veelbesproken bestemmingsplan.

16 december