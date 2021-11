Lekkend kaarsvet zet woning in Zeewolde blauw, bewoners moeten huis ontvluchten

Bestuurder die crashte in Zeewolde had auto van iemand geleend, man nog spoorloos

De bestuurder die afgelopen weekend met een auto crashte in Zeewolde was niet de eigenaar van het voertuig. De echte eigenaar had zijn bolide uitgeleend, laat de politie weten. De man die de auto vervolgens in de kreukels reed, is nog altijd spoorloos.

20 september