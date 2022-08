Leren door te doen: zo gaat dat bij tienercoach Sarina

Terugkeer asielcen­trum meer dan welkom bij burgemees­ter Gorter van Zeewolde: ‘Balen toen het dicht ging’

Alsof Zeewolde er voor is gemaakt. Het gemeentebestuur is dan ook bereid de deur opnieuw open te zetten voor de opvang van zeshonderd asielzoekers. ,,Het is een goede zaak’’, zegt burgemeester Gerrit Jan Gorter. ,,We hebben ruimte, we hebben ervaring. En veel mensen baalden toen het centrum in 2018 dicht ging.’’

29 juli