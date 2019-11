Liander zet ‘vluchtstrook’ reservenet open voor zonnepark Zeewolde

Dat reservenet van installaties en kabels - Liander rept van een ‘vluchtstrook’ - wordt normaal gesproken enkel gebruikt bij onderhoud en storingen; in de praktijk is dat misschien eens in de twee of drie jaar.

Aanbod te groot

Ontwikkelaar van zonneparken TPSolar bouwt volgend jaar een zonnepark van zo’n 7 megawatt in Zeewolde . In de omgeving van dat park zijn echter meer initiatieven voor zonne-installaties, voornamelijk van agrarisch ondernemers. De kabels kunnen alle aanbod van stroom niet aan. TPSolar heeft nu met Liander afgesproken volgend jaar, als het park gebouwd is, de opgewekte energie via het reservenet te leveren.

Wachtrij

Vluchtstrook

Volgens Liander is het de eerste keer dat de ‘vluchtstrook’ op deze manier wordt ingezet. De regelgeving daarvoor wordt momenteel aangepast. De beheerder is op meerdere plekken in Flevoland en Friesland in overleg om dit trucje vaker toe te passen. Liander stelt dat de capaciteit die beschikbaar is op het reservenet, niet toereikend is voor alle plannen voor zon- en windenergie in Flevoland. De netbeheerders in Nederland kunnen de enorme vraag naar netaansluitingen voor de vele plannen voor zon- en windparken niet bijbenen; vooral in buitengebieden is de capaciteit van het net niet toereikend. Om die reden investeert Liander komende jaren nog tientallen miljoenen euro's in versterking en uitbreiding van het elektriciteitsnet in Flevoland. Ook netbeheerder Enexis, actief in Oost-Nederland, staat voor een soortgelijke opgave.