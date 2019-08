‘Maak van recreatiepark Zeewolde een woonwijk’

Man (21) uit Zeewolde krijgt voorwaarde­lij­ke werkstraf voor geweld tegen ouders

22 augustus De 21-jarige B. uit Zeewolde had een slechte jeugd. Met diagnoses als adhd, en de agressieve gedragsstoornis ODD ging het goed mis toen zijn ouders op zijn twaalfde in een vechtscheiding terechtkwamen. Hij belandde daarna in internaten en de relatie met zijn ouders kwam nooit meer goed. Eind vorig jaar bereikte dat een gewelddadige climax.