Man (18) uit Zeewolde aangehouden voor overval in Hilversum

Omstreden Zonnepark Zeewolde hing op de stem van één persoon bij laatste verkiezin­gen

21 november Het scheelde maar een flinterdun haartje, of een omvangrijk project van 25.000 zonnepanelen aan de Groenewoudseweg in Zeewolde was er nooit gekomen. Het zonnepark is zo controversieel in het dorp, dat de stem van één persoon bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 uiteindelijk de doorslag heeft gegeven.