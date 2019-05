Man die zwaargewond raakte bij zelf veroorzaakte coke-explosie in Zeewolde krijgt 4,5 jaar cel

De Colombiaan Ferry A.A., die op 21 november 2018 tijdens het drogen van cocaïne een explosie veroorzaakte in Zeewolde, is door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot 4,5 jaar cel. De man had zichzelf ook al flink gestraft, gezien de zware brandwonden die hij opliep over zijn hele lijf.

Na de ontploffing en de daaropvolgende brand in de bewuste woning aan de Pluvierenweg in het golf- en villaresort Zeewolde, trof de politie in de slaapkamer een drugslab aan. Daarin werd cocaïne verwerkt, gezien de aanwezigheid van vier verbrande magnetrons, chemicaliën en 33 kilo cocaïne.

Onderbroek

In eerste instantie meldde de politie dat er geen gewonden waren gevallen, tot de toen 36-jarige Ferry zich meldde in het ziekenhuis in Almere. Slechts gekleed in een onderbroek en van top tot teen verminkt door brandwonden. Hij werd vervolgens overgebracht naar het brandwondenziekenhuis in Beverwijk en verbleef daarna in het Scheveningse gevangenisziekenhuis.

De Colombiaan ontkende in het drugslab aan het werk geweest te zijn geweest. Hij was naar eigen zeggen in Europa om als schilder een centje bij te verdienen, en heeft slechts wat hand- en spandiensten verleend aan een groep Albanezen die toevallig op zijn pad kwamen. Hij beweerde net een tukje te doen op een andere slaapkamer toen hij naar eigen zeggen werd getroffen door een enorme vuurbal uit de andere kamer.

33 kilo coke