Man overlijdt nadat hij bekneld raakt tijdens werkzaamheden bij recyclebedrijf in Zeewolde

Plannen voor nóg drie megabatte­rij­en bij windparken in Flevoland: ‘Duidelijke meerwaarde’

De grootste batterij van Nederland staat sinds een half jaar in Flevoland. Deze GIGA Buffalo in Lelystad is nodig bij overbelasting van het stroomnet. Daar blijft het niet bij, want er zijn plannen voor nóg drie megabatterijen in de provincie: bij windparken in Dronten, de Noordoostpolder en Zeewolde.