Meer dan 80 procent restwarmte datacenter Zeewolde waait straks het IJsselmeer op

Veluwse scholen worstelen met excursies over de grens: ‘Wat als het er morgen anders uitziet?’

Wat doen Veluwse scholen met meerdaagse excusies en uitwisselingen over de grens, nu corona weer is opgelaaid? Een coronabewijs vragen is eigenlijk uit den boze, maar door regelgeving wel nodig voor deelname. Een worsteling, zo blijkt bij Groevenbeek in Ermelo, RSG Slingerbos in Harderwijk en RSG Levant in Zeewolde. ,,Wat als de wereld er morgen weer anders uitziet?’’

5 december