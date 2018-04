Meer dan honderd geiten omgekomen bij stalbrand in Zeewolde

De brand brak tegen 11.30 uur uit. In de stal stonden ongeveer 300 geiten, waarvan een deel hoogzwanger. In de stal lag ook een grote hoeveelheid hooi en stro en dit veroorzaakte een gigantische rookontwikkeling. ,,Rook is een sluipmoordenaar. Wij hebben geprobeerd eerst de rook weg te nemen door platen weg te halen. Daarna konden de geiten naar buiten,'' vertelt brandweervoorlichter Veenstra. Ook een muurtje werd gesloopt om de geiten naar buiten te halen.

De geiten die wel konden ontsnappen aan de brand liepen na de brand wat verdwaasd over het erf of in de naastgelegen wei. ,,De dierenarts controleert ze nu op ingeademde rook. Ook lopen er een aantal met een verschroeid ruggetje rond. Als het nodig is worden een aantal dieren uit hun lijden verlost,'' vervolgt de brandweerwoordvoerder. Hij sluit niet uit dat het aantal omgekomen dieren nog oploopt tot tweehonderd of hoger. De oorzaak en exacte plek van uitbraak is onbekend. Tegen 13.00 uur was de brand meester.