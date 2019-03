Meer twijfels en klachten over prefab-woningen uit Zeewolde: ‘Waardeloos. Alle deuren klemmen’

Woningcorporatie deltaWonen liet vorig jaar twaalf Spaarhuis-woningen in de Schokkerstraat in de Kamper volkswijk Brunnepe bouwen. John Albers is huurder van een van die woningen. Hij is hard in zijn oordeel over de kwaliteit: ,,Waardeloos. De vloerverwarming doet het niet goed, alle deuren klemmen, de waterafvoer in de badkamer functioneert niet en er zitten dikke scheuren in het plafonds van de schuur. Als het flink regent zie je de vochtplekken al. En dat terwijl dit huis pas een paar maanden oud is. Voor de badkamer zijn ze van Slokker ook al een keer of drie, vier geweest. Het water liep niet goed weg, dat wilde ze oplossen door een houten latje met kit vast te zetten. Nou, ik had zo twee centimeter water staan in de badkamer.’’