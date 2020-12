Meerdere huisjes op migrantenpark in Zeewolde gaan in vlammen op

VRAAG BIJ HET NIEUWS Is naakt over straat lopen eigenlijk wel verboden?

24 oktober Naakt, wachtend bij een bushokje. Woensdag hield de politie in Apeldoorn een naaktloper aan. In juli kregen Zeewolder nudisten naaktrecreatiebekeuringen. ,,Prima, denkt menig burger”, begint Gerard Spong. ,,Want openbaar naaktlopen is hartstikke verboden. Niet dus”, zegt de advocaat, die ooit ook een naaktrecreatieboete kreeg. Is naaktlopen nu wel of niet strafbaar?