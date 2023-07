Meerderheid raad wijst 'superkazerne' in buitengebied van Zeewolde af: 'Snel duidelijkheid voor boerengezinnen’

Auto aan oplader bij Walibi vat vlam: zes elektri­sche auto's afgebrand en in speciale dompelbak­ken gezet

Bij een autobrand op het parkeerterrein van Walibi Holland in Biddinghuizen zijn vanmiddag zes auto’s in brand gevlogen. Er raakten geen mensen gewond. De zes elektrische auto's worden uit voorzorg in een speciaal dompelbad geplaatst om af te koelen.