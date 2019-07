Meisje (17) uit Putten omgekomen bij ernstig verkeersongeluk in Zeewolde

Het ongeluk gebeurde gistermiddag tegen 13.50 uur op de Nekkeveldweg, in het buitengebied van Zeewolde. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met daarin drie personen van de weg en kwam ondersteboven in een sloot terecht. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. ,,Wij hebben geen enkele aanleiding om uit te gaan dat er een ander voertuig bij betrokken is geweest,’’ aldus politiewoordvoerder Remy van Berkesteijn.

De Nekkeveldweg was gisteren lange tijd afgesloten voor hulpverlening enonderzoek. De precieze uitkomst van het onderzoek zal nog wel enige tijd op zich laten wachten. Wel kon de politie al melden dat de bestuurder, de 21-jarige Puttenaar, niet onder invloed van alcohol was. ,,Wij gaan uitgebreid onderzoek doen. Dit bestaat uit een forensisch en een tactisch deel, ook worden getuigen gehoord en dan wordt er heel dossier gevormd,’’ vervolgt politiewoordvoerder Van Berkesteijn. Één van de gewonde inzittenden is inmiddels als getuige gehoord over het dodelijke ongeluk.