Meisje gewond door val van paard in Zeewolde: ‘Ze was aanspreekbaar’

Mogelijk tijdelijke sporthal Zeewolde aan het Kluunpad

28 december Zeewolde houdt rekening met de bouw van een tijdelijke sporthal. Die tijdelijke hal komt dan te staan langs het Kluunpad. Of het een uit panelen opgebouwde hal gaat worden of een opblaasbare hal is nog niet duidelijk. ,,Een opblaasbare hal is wel gevoeliger voor vandalisme”, zegt projectleider Krista Nieborg.