Michael P. hoort vandaag straf voor het verkrachten en doden van Anne Faber

Het gerechtshof in Arnhem doet vandaag uitspraak in de zaak tegen Michael P. Hij wordt verdacht van het vermoorden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. Tegen P. is in hoger beroep een celstraf van 28 jaar en tbs met dwangverpleging geëist. De eis is gelijk aan de straf die de rechtbank in Utrecht hem vorig jaar oplegde.

Anne Faber (25) verdween op 29 september 2017, tijdens een fietstocht in het gebied tussen Soest en Den Dolder. Haar lichaam werd bijna twee weken later op aanwijzing van P. gevonden in een door hem gedolven graf, in de buurt van Zeewolde. De politie was veroordeeld zedendelinquent P. op het spoor gekomen via DNA op de jas van Faber, die tijdens de massale zoektocht na haar verdwijning werd gevonden.

P. hoopt in hoger beroep een lagere straf te krijgen. Hij ontkende opnieuw dat hij met een vooropgezet plan handelde. Zijn verklaring kwam erop neer dat hij in het bos met zijn scooter toevallig op de fietsende Faber botste. Daarna verkrachtte hij haar en dwong hij haar achterop zijn scooter mee te rijden naar een plek bij vliegbasis Soesterberg, waar hij haar naar eigen zeggen min of meer "impulsief" de keel doorsneed. Tegen het hof zei hij "oprechte spijt" te hebben. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er echter sterke aanwijzingen dat P. het slachtoffer bewust heeft staan opwachten.