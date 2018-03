Michael P. uit Zeewolde doodde Anne Faber met messteken in hals en nek

LIVE TWITTERMichael P. heeft Anne Faber gedood met messteken in haar hals en haar nek. Daarvoor bond hij haar vast, nam hij haar op zijn scooter mee en tilde hij haar over een hek. Achter dat hek heeft hij haar verkracht.

In het Pieter Baan Centrum, waar P. onlangs al werd onderzocht, is hij betrokken geweest bij een geweldsincident. Daar wil het OM hem voor vervolgen. Wat er precies gebeurd is wil Justitie niet bekend maken.

Dat werd vanmorgen bekend tijdens de tweede niet-inhoudelijke zitting tegen Michael P., de man die ervan wordt verdacht vorig jaar september Anne Faber te hebben ontvoerd, verkracht en vermoord. Tijdens deze zitting wordt onder meer de voortgang van het onderzoek besproken.

Tijdens de vorige zitting afgelopen januari, werd al duidelijk dat P. zijn daden heeft bekend. Hij was toen niet aanwezig en zijn advocaat heeft laten weten dat hij er ook vrijdag niet zal zijn. Waarschijnlijk is P. er wel tijdens de inhoudelijke behandeling in juni.

Faber verdween eind september na een fietstocht. Het lichaam van de 25-jarige studente werd na een vermissing van bijna twee weken op 12 oktober vorig jaar in Zeewolde gevonden. P. zat op dat moment vast in een kliniek in Den Dolder voor verschillende zeden- en geweldsdelicten in 2010. Omdat hij aan het einde van zijn straf zat, mocht hij onder voorwaarden naar buiten.

P. kwam in beeld nadat zijn DNA op de jas van Faber was aangetroffen. Die jas was gevonden tijdens een door familie en vrienden van Faber georganiseerde zoektocht in de omgeving waar ze verdween. Ook zijn bloedsporen van de studente gevonden in de auto die P. tot zijn beschikking had.

