Michael Robbert flikt het: Op één been halve marathon op Chinese Muur voltooien

Eis van 4,5 jaar tegen man die zwaarge­wond raakte bij explosie in Zeewolde

10 mei De man die vorig jaar vermoedelijk de explosie heeft veroorzaakt in een woning aan de Pluvierenweg in Zeewolde is daarbij zelfs zwaargewond geraakt. Dat bleek bij de rechtbank in Lelystad waar de uit Colombia afkomstige Ferry A. A. moest verschijnen. Tegen hem werd 4,5 jaar cel geëist wegens bereiden en verwerken van cocaïne en het teweegbrengen van de ontploffing.