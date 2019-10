Minister grijpt niet in bij aanpak Zeewolde van permanente bewoning Horsterwold

video Frustratie bij kopers pre­fab-woningen Slokker uit Zeewolde groeit: ‘Heel moeizaam en veel ellende’

17 september Veel kopers vinden dat bouwbedrijf Slokker Innovate uit Zeewolde de problemen met de Spaarhuis-woningen te traag en slecht aanpakt. Dat blijkt uit een rondgang langs bezitters van woningen in Apeldoorn, Ede, Culemborg en Zeewolde. ,,Het voelt alsof we aan het lijntje worden gehouden.’’ Slokker stelt juist dat 93 procent van de klachten zijn of nu worden opgelost. Ondertussen bouwt het Zeewolder bedrijf geen Spaarhuis-woningen meer.