Moeder schrikt van illegaal vuurwerk zoon in eigen huis in Zeewolde

Nadat de agenten vertelden hoe gevaarlijk het vuurwerk was en wat het kon aanrichten, deed de vrouw geschrokken afstand van de explosieven. Het vuurwerk werd in beslag genomen en wordt vernietigd.



De politie kwam de eigenaar - een jongen van wie de leeftijd niet bekend wordt gemaakt - op het spoor via internet. Daar had hij zijn partij vuurwerk gepresenteerd. Hij had het besteld in Polen. De jongen zal zich op een later tijdstip moeten melden op het politiebureau.