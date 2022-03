Mogelijkheden te over om Facebook te stoppen, denkt nieuwe politieke top in Zeewolde

Bomen los in grond en fietspad onder water in de Stille Kern in Zeewolde: ‘Zo hoog hebben we het nog niet meegemaakt’

Drie stormen in vier dagen zorgen voor flink wat water in de Stille Kern in Horsterwold, een bos in Zeewolde. ‘Het lijkt wel een meer geworden’, schrijft boswachter Rob Koetsier van Staatsbosbeheer op Twitter. ‘Het water heeft hier nog nooit zo hoog gestaan’.

22 februari