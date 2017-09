Monteurs gewond bij flinke brand in windmolen Zeewolde

Scoutinggekte in Zeewolde nog niet op z'n eind

22 september Het scoutinglandgoed in Zeewolde is van nature een rustig bosgebied, maar was dit weekend het toneel van Scout-In, een scoutingevenement waar 5000 vrijwilligers uit het hele land op afkwamen. En daarmee is de scoutinggekte in Zeewolde nog niet op zijn eind gekomen.