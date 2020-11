Motorrijder uit Apeldoorn komt om bij ongeluk op Larserweg tussen Lelystad en Zeewolde

Yoghurt­gooi­er in Zeewolde wordt achter­haald door wijkagen­ten en eindigt met een poetsdoek

2 november Het leek een man in Zeewolde vandaag geestig om een politieauto met yoghurt te besmeuren. Hij had echter buiten oplettende wijkagenten gerekend. Het gevolg: de man kreeg even later een emmer en een doekje aangereikt.