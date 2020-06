Nertsenfokkers in regio wachten regeling om te stoppen af: ‘hopen op ’t beste’

De Tweede Kamer wil het liefst dat er nog dit jaar een einde komt aan de nertsenhouderij in Nederland. Daarover is een dinsdag een motie aangenomen, mede naar aanleiding van het feit dat er de afgelopen weken verscheidene nertsenbedrijven geruimd zijn waar het coronavirus is vastgesteld. Het einde van de fokkers was al in zicht. Vanaf 2024 is het fokken van nertsen verboden. De Kamer wil dat het moment naar voren wordt gehaald, als daar voor nertsenhouders een ‘fatsoenlijke stoppersregeling’ tegenover staat.