Niet het datacenter, maar het gemeentebestuur zelf verscheurt Zeewolde

Het is wrang om te zien dat ze juist in Zeewolde de kunst van het polderen kennelijk niet machtig zijn. Nog geen tien minuten na de installatie van de negentien raadsleden woensdagavond zaten ze elkaar in de grote theaterzaal van The Lux al in de haren. Belangstellenden op de publieke tribune en thuis bij de livebeelden via de lokale omroep konden zien en horen hoezeer hun volksvertegenwoordigers elkaar wantrouwen.