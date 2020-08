Nieuw in Nederland: hangende zonnepanelen, op proef in Zeewolde

Hangende zonnepanelen, het is iets nieuws in Nederland. Op de Knardijk in Zeewolde zijn de eerste 135 zonnepanelen opgehangen, in een proefopstelling. De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) onderzoekt of zonnepanelen op dijken een toekomstmogelijkheid is, in de zoektocht naar meer duurzaam opgewekte energie.