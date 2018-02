Nieuw voorstel: winkels open op zondag in Zeewolde

Woordvoerder Rob Smeets van Zeewolde Liberaal: ,,Nu is er in Zeewolde één supermarkt open op zondag, van 16 tot 19 uur. Het is in die ene supermarkt gigantisch druk, mensen krijgen soms ruzie omdat het veel te druk is. Er is duidelijk behoefte aan meer openstelling van winkels op zondag. Een onderzoek dat door de gemeente Zeewolde in 2017 is gehouden, laat zien dat de meerderheid van de inwoners en ook van de winkeliers, voorstander is van een ruimere zondagsopenstelling. In ons voorstel zijn de winkels vrij om zelf te kiezen of ze open gaan.''