Nieuwe Omniumschool Zeewolde beleeft eerste schooldag

Twee leerkrachten telt de school, zegt juf Barbara Veldhuizen. En een directeur. Het is initiatiefneemster Dorien Kok. De Omniumschool is ondergebracht in een deels leegstaand schoolgebouw aan de Kortsteel 5. Basisschool De Springplank, die in hetzelfde gebouw zit, verhuist in de loop van 2020 naar een ander pand.