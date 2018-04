Nog gissen naar oorzaak van brand in geitenstal Zeewolde

,,Er zijn in ieder geval veel foto's gemaakt. Meer wil ik nu eigenlijk niet zeggen. Eerst wil ik even rust en mijn zaken goed regelen. Net als de eigenaren van de geiten. Volgende week zullen we openheid van zaken geven."

Specialisten kunnen brand 'lezen'

De brandweer beschikt wel over specialisten die een brand kunnen 'lezen'. ,,Er zijn verschillende kenmerken waar patronen in herkend kunnen worden. Zij zien tot waar de rooklaag is geweest, of waar het heel heet is geweest. Dat is bijvoorbeeld het geval als de pleisterlaag van de muur is."