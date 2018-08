OM eist 3 jaar cel tegen Pool voor bijna fatale steekpartij in bungalow Zeewolde

De 19-jarige verdachte van een bijna fatale steekpartij in Zeewolde zat al in een busje op weg terug naar Polen toen hij werd aangehouden. Hij hoorde vrijdag in de rechtbank in Lelystad 3 jaar cel tegen zich eisen voor een poging tot doodslag.

Op een bungalowpark in Zeewolde trof de politie op de vroege ochtend van 10 mei een hevig bloedend slachtoffer. Een bloedspoor liep naar de bungalow er tegenover, die van Jakub K. Het slachtoffer, ook uit Polen, had een forse snijwond van linkeroor richting adamsappel. Al snel valt de verdenking op K. en hij wordt aangehouden in een busje op weg naar Polen.

Een getuige was aanwezig toen K. het slachtoffer neerstak, zo valt uit het dossier op te maken. Een arts onderzocht het letsel. Die vond het waarschijnlijker dat het slachtoffer doelgericht gesneden is, dan dat de verwondingen in een worsteling ontstaan zijn. ,,Is uit zelfverdediging gehandeld? Nee, meneer had weg kunnen gaan'', zei de officier van justitie. De verwondingen waren zeer ernstig. Reden voor haar om 3 jaar cel te eisen.

Dronken

De jonge verdachte schetste op de zitting een ander beeld van het incident. Rond zes uur keerde hij met een collega terug van een nachtdienst. K. werkt 6 dagen in de week, 11 uur per dag, voor iets meer dan 2,5 euro per uur, zo zei advocate Hedwig Tack. Op het bungalowpark werd hij lastiggevallen door twee dronken mannen. Een van hen is het latere slachtoffer die vloekend 30 euro terugeist van K. Hij was het die dreigend met een mes tegenover verdachte 'Kuba' stond, zoals K. door collega's wordt genoemd.

Mes

Wat er daarna gebeurde, weet hij niet meer. Vluchten was niet mogelijk, zei hij. Dat hij na het incident snel naar Polen wilde, was omdat niemand hem geloofde. ,,Het slachtoffer had zwaardere verwondingen dan ik.'' Het viel de raadsvrouw op dat het mes niet is onderzocht. Volgens haar is hier slecht werk geleverd. ,,Dit onderzoek is onvolledig.'' Dat betekent volgens de advocaat dat K. vrij moet komen of dat de zaak om nieuw onderzoek vraagt.