OM wil 'schimmige horlogedealer' uit Zeewolde achter de tralies

updateIn ruil voor drie horloges kreeg Mustafa Y. uit Zeewolde een Ferrari van 155.000 euro. Voor het Openbaar Ministerie was dat onderdeel van een grote witwasoperatie. Volgens de raadsman van de verdachte is dit een voorbeeld van de unieke positie die Y. had als tussenhandelaar in peperdure horloges.

De 40-jarige Mustafa Y. hoorde donderdag in de rechtbank in Lelystad 30 maanden cel tegen zich eisen voor witwassen, deelname aan een criminele organisatie en fraude. Y. handelde in peperdure horloges. Juwelen die volgens het Openbaar Ministerie een ongekende aantrekkingskracht op zware criminelen hebben. Y. dook op in een groot Belgisch onderzoek naar grootschalige drugshandel. De dealers kochten de juwelen die om hun polsen hingen bij de man die een riante villa in Zeewolde bezat. En dat niet alleen: in tien jaar tijd reed hij rond in zeker 23 dure sportwagens. Ferrari's, Porsches, luxe BMW's en een enkele Lamborghini stonden op zijn naam. Maar uit de administratie van zijn twee bedrijven blijkt niet waar hij die luxe van kon permitteren. Bij invallen in huizen van Y. en zijn toenmalige partner Frances L. werden vele duizenden euro's aan contanten aangetroffen. Allemaal geld dat is witgewassen, stelt het Openbaar Ministerie.

Grote crimineel

Y. en L. zouden 742.000 euro hebben witgewassen. In een aparte zaak vordert het OM later vermoedelijk een nog veel hoger bedrag als criminele winst. Y. hoorde het relaas van de twee officieren van justitie donderdag gelaten aan. Hij zou gelieerd zijn aan de 'grote crimineel' Charles Zwolsman, veroordeeld voor internationale drugshandel. En L. profiteerde mee van de illegale handel van Y. Ook zij leefde in weelde. Ook zij reed rond in Ferrari's en woont in Zeewolde in een villa van meer dan zes ton. Tegen haar eiste het OM een werkstraf van 240 uur en een halfjaar cel voorwaardelijk. Tegen een derde verdachte werd dezelfde straf geëist. Deze man ontbrak donderdag op de zitting.

Climax

Dat Belgische onderzoek was de start van het strafrechtelijk onderzoek dat donderdag zijn climax kende, meende advocaat Marcel van Gessel. Een agent doorzocht de woning van Y. en zag een werk van Herman Brood hangen ,,en een wellicht wat groter beeldscherm dan gebruikelijk. En toen rezen er vraagtekens over mijn cliënt''. Gegevens uit dat onderzoek worden door het OM gebruikt als bewijs voor het witwassen. Maar Y. is in die zaak vrijgesproken. De horlogehandelaar had een unieke positie verworven in Nederland. De afnemers van zijn peperdure horloges ,,waren bekende Nederlanders. En daar kan ook best wel eens een crimineel tussen hebben gezeten''. Het kan kloppen dat niet alles netjes in de boekhouding terechtkwam. Maar veel meer is er niet tegen Y., aldus de raadsman.